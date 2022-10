Università, protesta contro i rincari di bollette e affitti: "Studiare è un diritto o un lusso?"

Protesta stamani all’Università contro i rincari di bollette e affitti. Gli studenti hanno manifestato davanti gli uffici dell'Ersu. "Quanto costa il nostro futuro?", chiedono. Infatti, mentre il costo degli affitti a Palermo aumenta e le bollette volano alle stelle, "neppure l’Ersu, l'ente regionale che dovrebbe garantire il diritto allo studio, riesce ad assicurare copertura economica a tutti gli studenti che ne avrebbero bisogno. E' una battaglia antica all'Università di Palermo, è quella degli idonei non assegnatari di borse di studio e posti letto", spiegano i manifestanti.

"Le speculazioni delle multinazionali dell'energia dimostrano che, come sempre, i costi delle crisi vengono interamente scaricati verso il basso fino a impedirci di accedere al nostro diritto allo studio, schiacciati dai sacrifici che noi studenti e le nostre famiglie dovremo compiere", dice Giovani Castronovo, fuori sede di Palma di Montechiaro e uno dei fondatori della campagna "Studenti in lotta - Noi non paghiamo".

"Caro affitti, caro bollette, tasse universitarie e le spese (tutte a carico nostro) per il trasporto urbano e per i materiali didattici. Il 23 settembre sono state pubblicate dall’Ersu di Palermo le graduatorie degli studenti assegnatari di posto letto - spiega Castronovo -. Ancora una volta abbiamo visto apparire la dicitura di 'studente idoneo non assegnatario'. L’Ersu, che dopo tre anni accademici in pandemia in cui gli studentati erano vuoti e gli enti preposti al diritto allo studio avevano la possibilità di richiedere finanziamenti di diverso tipo per la ripresa dalla crisi post pandemica, anche quest’anno presenta la procedura di sfratto a molti studenti che non risultano più assegnatari di posto letto (nonostante siano idonei) e devono lasciare le proprie camere in una settimana. Ci chiediamo se studiare sia ancora un diritto o sia piuttosto diventato un lusso", conclude.