Caro affitti studenti, incontro con l’assessore all’Istruzione Turano

Caro Affitti: serve una soluzione immediata Da diversi mesi va ormai avanti il fenomeno del caro affitti, senza che veda purtroppo una soluzione concreta. Già il mese scorso, i rappresentanti dell’associazione Intesa Universitaria inoltravano al Presidente della Regione Sicilia, On. Renato Schifani, e all’Assessore all’Istruzione e alla Formazione Professionale, On. Girolamo Turano, una lettera aperta all’interno della quale si richiedeva a gran voce come possibile soluzione alla problematica la conversione dei beni confiscati - quali ad esempio l’Hotel San Paolo Palace di Palermo - in residenze universitarie. Altresì, diverse sono state le proposte mosse in questo senso dai rappresentanti dell’associazione Intesa Universitaria, tra queste anche l’utilizzo di sussidi straordinari, peraltro, già proposta nel mese di marzo dal consigliere di amministrazione ERSU di Palermo, Giorgio Gennusa, al fine di tutelare tutti gli studenti che versino in una posizione economica svantaggiosa e che alla quale, ad oggi 22/07/2023, non è stato dato ancora seguito. La predisposizione di un bando per l'erogazione di sussidi straordinari potrebbe essere uno strumento volto a sostenere quella fetta di popolazione studentesca che, non partecipando per diverse ragioni al bando di concorso per i benefici erogati dall'ERSU di Palermo, non riesce a contrastare il fenomeno del Caro Affitti.

I diversi rappresentanti degli studenti dell’Università degli Studi di Palermo, hanno avuto l’opportunità di incontrare l’Assessore all’Istruzione della Regione Sicilia, On. Girolamo Turano. Tanto l’entusiasmo iniziale, ma l’incontro, che inizialmente si prospettava come un importante momento di confronto, non ha portato ai risultati attesi e sperati: ad oggi, nessuna risposta concreta è stata data alla problematica del caro affitti. Alla richiesta di conversione dei beni confiscati in residenze universitarie è seguita risposta negativa: né l’Hotel San Paolo Palace di Palermo né l’Hotel Torre Xiare di Trapani sembrano essere idonei ad essere adibiti a residenze universitarie poiché ritenuti troppo distanti (circa dieci minuti) dal luogo di svolgimento delle lezioni e poiché si reputa contrasterebbero con le esigenze turistiche dei territori di riferimento.

Poteva essere questa una strada percorribile attraverso l’implementazione di una rete di collegamento tra residenze e luogo di svolgimento delle lezioni. Dai rappresentanti dell’Associazione Intesa Universitaria sono stati chiesti chiarimenti sulla possibile individuazione di residenze universitarie anche per i poli territoriali di Agrigento e Caltanissetta, senza però ricevere risposte in merito. Alla fine dell’incontro si è pervenuti alla costituzione di un ulteriore, nuovo, tavolo di confronto con l’Assessore Regionale, che verrà convocato tra la fine del mese di agosto e l’inizio di settembre. Già in passato era stata costituita una commissione permanente tra Assessorato Regionale all’Istruzione e Rappresentanti degli Studenti in seno ai Consigli di Amministrazione degli ERSU Siciliani, di fatto, mai convocata. Servono oggi soluzioni immediate per tutelare e garantire il diritto allo studio che non deve essere in alcun modo trascurato.

“Già in passato era stata costituita una commissione permanente tra Assessorato all’Istruzione ed ERSU Siciliani, di fatto, mai convocata. Quello che serve oggi non è la costituzione di una, ulteriore, nuova commissione, ma è proprio l’individuazione di soluzioni concrete. La via dei sussidi straordinari potrebbe esser utile a tamponare la situazione di emergenza e potrebbe essere una strada da perseguire parallelamente all’individuazione di nuove residenze universitarie” – dichiarano Giorgio Gennusa (CdA ERSU di Palermo) e Giovanni Milisenda (Neo-eletto CdA ERSU di Palermo) “Il governo regionale non può e non deve trascurare i poli decentrati. Serve creare nuovi posti letto nei poli di Agrigento e Caltanissetta vista la mancata individuazione di immobili da trasformare in residenze. Diverse sono le problematiche che affliggono i poli, potrebbe esser questo un punto di partenza volto alla loro valorizzazione. Tutti gli studenti hanno diritto ad avere le stesse opportunità e gli stessi servizi” – Affermano Sergio Ciotta (CdA Unipa) e Serena Gulisano (CSU Unipa) “Vista la non idoneità dei beni confiscati San Paolo Palace di Palermo e Hotel Torre Xiare di Trapani ad essere convertiti in residenze universitarie, chiediamo oggi che il governo regionale individui ulteriori strutture idonee da destinare a tale finalità, si necessita oggi di un incremento dei posti letto, diversi studenti necessitano di soluzioni immediate. Il Diritto allo Studio deve essere tutelato, mai trascurato” - dichiarano Calogero Sabella e Davide Cino (Presidente e Coordinatore di Ateneo dell’Associazione Intesa Universitaria).