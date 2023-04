Carlo Alberto Dalla Chiesa, un papà con gli alamari: la storia del Generale in un libro per bambini

Tre giorni dedicati ai libri e alla memoria. Il volume illustrato per piccoli in età scolare è il primo testo che racconta ai più piccoli la storia biografica dell'ex Prefetto morto in via Isidoro Carini. Simona, la figlia, ne ha curato l’introduzione e il procuratore Asaro la prefazione