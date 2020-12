Viaggia con un machete e due coltelli a serramanico nella sua auto: denunciato

All'interno della sua auto nascondeva un machete. I carabinieri della compagnia di Carini hanno denunciato un 56enne che è stato sorpreso mentre guidava nelle strade del paese. "I militari - spiegano dal comando dell'Arma - hanno fermato un uomo per un controllo di routine mentre era bordo della sua utilitaria. Nel corso della perquisizione hanno rinvenuto e sequestrato due coltelli a serramanico e un machete".

Ma non è stata l'unica operazione effettuata dai carabinieri di Carini che in questi giorni hanno messo a segno diverse perquisizioni domiciliari. "Il bilancio - dicono dall'Arma - parla di cinque mila euro di sanzioni comminate per violazioni al codice della strada. Per quanto riguarda la normativa anti contagio sono state controllate 63 persone e sono state elevate 4 sanzioni amministrative per quasi 1.200 euro".