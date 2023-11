Carini, Terna avvia la rimozione degli ultimi due sostegni nell'area del centro Ri.Med

Terna ha avviato i lavori per la demolizione degli ultimi due sostegni presenti a Carini nell’area dove è in corso la costruzione del Centro per le Biotecnologie e la Ricerca Biomedica (Cbrb) della Fondazione Ri.Med. Grazie all’entrata in esercizio dei nuovi collegamenti tutti interrati, Terna completa la dismissione, iniziata a ottobre 2022, di tre linee aeree per un totale di circa 3 chilometri e 9 sostegni, liberando così ampie porzioni di territorio in una zona ad alta densità abitativa.

"Complessivamente - si legge in una nota - le attività di Terna termineranno entro novembre 2023. La rimozione delle linee aeree esistenti e la realizzazione di nuove opere in cavo interrato costituiscono un importante intervento di riduzione degli impatti ambientali, in primo luogo in termini di impatto visivo e paesaggistico e contribuiranno a soddisfare l’esigenza di fornitura di energia elettrica nell’area interessata dagli interventi, migliorando la qualità del servizio e adeguando la rete locale al crescente fabbisogno elettrico. Questi interventi, commissionati e sostenuti dalla Fondazione Ri.Med, andranno a beneficio di tutto il territorio".