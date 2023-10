Una scuola chiusa per topi. Succede a Carini, all'elementare dell'istituto comprensivo Laura Lanza. Ieri, constatata la presenza di diversi roditori morti nel cortile - per protesta ma anche per tutelare la salute dei bambini - i genitori avevano rifiutato di far entrare i loro figli. E oggi il consiglio d'istituto straordinario indetto dalla scuola, ha disposto la chiusura.

Nella circolare, firmata dalla dirigente Chiara Di Prima, si legge: "E' stata disposta la sospensione delle attività didattiche in via precauzionale per tutte le classi del plesso distaccato, per 17 aule, nei giorni 11-12-13 ottobre 2023. Il recupero delle attività sarà garantito nel corso dell’anno scolastico secondo modalità stabilite dal consiglio di istituto con una successiva delibera. Verranno comunicate con tempestività eventuali nuove disposizioni in relazione all’evoluzione degli eventi ed al costante monitoraggio dell’attuale situazione di criticità".

I topi che prima scorrazzavano tra le classi, dopo la derattizzazione ieri sono stati morti nel cortile. Il Comune ieri ha inoltrato una richiesta all’Asp di Carini, chiamata a effettuare il sopralluogo. Una questione che va avanti da diversi giorni: già la scorsa settimana, gli alunni della II A erano rimasti a casa. Poi venerdì scorso l'azienda, incaricata dal Comune, si era occupata delle operazioni per l'eliminazione dei ratti. Nessuno però aveva rimosso le carcasse dei roditori. Così è arrivato il provvedimento della scuola che ha disposto la chiusura dell'istituto per tre giorni, da oggi fino a venerdì.