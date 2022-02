Carini, ruspe di nuovo in azione sul lungomare: saranno abbattute altre 11 villette abusive

Continua senza sosta a Carini il recupero della costa. Le ruspe sono tornate in azione e hanno già demolito due villette abusive sul lungomare Cristoforo Colombo, all'altezza dello svincolo autostradale. In tutto sono 13 le case che saranno abbattute entro sei mesi (11 vicino alla spiaggia) e questa volta si interverrà anche vicino all’Arco Baglio e in viale Torre Ulisse. Il progetto è stato finanziato dal ministero delle Infrastrutture con due stralci da 391 mila e 290 mila euro per un totale di 681 mila euro.

L'obiettivo è abbattere in modo omogeneo per liberare un tratto di spiaggia, quella che va dal torrente Milioti fino al Lido Azzurro, e ripristinare lo stato dei luoghi per renderla pulita e fruibile per carinesi e turisti. "Progettare un intervento omogeneo di sgombero dei manufatti abusivi - dichiara il sindaco Giovì Monteleone - non è stato facile. Tanti sono stati gli ostacoli burocratici da superare per ritornare a vedere un lungo tratto di spiaggia. Ma non abbiamo mai mollato e l'opera continua con l'obiettivo di tornare ad avere balneabile almeno un tratto di costa".

L'azione di recupero riguarda anche l'eliminazione degli scarichi dei reflui in mare. "La struttura commissariale delle acque reflue - dichiara il sindaco Giovì Monteleone - ha praticamente completato l’opera di ripristino della pompa di contrada Predicatore e della condotta fognaria che passa sotto via Amerigo Vespucci, restituendo alla fruibilità il tratto di mare davanti allo scarico della condotta di sovrappieno dei reflui proveniente dalla pompa gusta.