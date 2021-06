Intascano il reddito di cittadinanza ma non dichiarano vincite al gioco: tre denunce

Nuova operazione della guardia di finanza che ha pizzicato tre persone, tutte residenti a Carini, che percepivano illecitamente il reddito di cittadinanza. Dai controlli effettuati i tre avevano omesso di comunicare dati e informazioni sul loro stato reddituale.

"In particolare - dicono dalla guardia di finanza - non avevano dichiarato nella richiesta di accesso alla misura di sostegno assistenziale vincite online per importi superiori a 20 mila euro. Tenuto conto che questa circostanza costituisce causa che impedisce la concessione del beneficio, i finanzieri di Carini hanno proceduto a denunciare i treindebiti percettori alla Procura della Repubblica di Palermo. Inoltre è scattata la segnalazione all'Inps per l’irrogazione delle sanzioni amministrative di revoca e decadenza del beneficio nonché per il recupero coattivo delle somme già indebitamente percepite, complessivamente pari a oltre 76 mila euro".

Dalla guardia di finanza concludono: "Questa operazione conferma il nostro ruolo a contrasto di coloro i quali, accedendo indebitamente a prestazioni assistenziali erogate dallo Stato, sottraggono importanti risorse economiche destinate a favore di persone e famiglie che si trovano effettivamente in condizioni di disagio".