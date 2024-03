Carini, superata l’emergenza scatta la raccolta straordinaria dei rifiuti: controlli per stanare chi sporca

Superata l’emergenza, a Carini è partita una pulizia straordinaria della città. Dopo la sottoscrizione del contratto con la discarica di Bellolampo, gestita dalla Rap, arrivata circa un mese dopo la chiusura dell’impianto gestito dalla Trapani servizi, abbiamo iniziato a ripulire il paese dai tanti cumuli di rifiuti che in questo ultimo mese si sono formati a causa degli abbandoni.

Già da venerdì scorso piano Agliastrelli e le case popolari sono state ripulite (anche se abbiamo già riscontrato nuovi abbandoni); ieri e l’altro ieri si è passati al centro storico e in settimana si procederà con l’area costiera. Gli operatori ecologici stanno facendo di tutto per restituire rapidamente decoro al paese. Via Villa, via Tevere, via Aldo Moro, via Dante, via Roma e via Moscala sono solo alcune delle strade ripulite oggi. “Purtroppo - commenta l'ingegnere Antonio Piccione, direttore dell'esecuzione del contratto (Dec) - continuiamo a levare rifiuti abbandonati per strada che contengono carta, o vetro, o plastica. E' inaccettabile e intollerabile che ancora oggi ci sia gente che non fa la raccolta differenziata e costringe l’amministrazione a pagare costi di smaltimento per rifiuti differenziabili che invece dovrebbero generare un utile indispensabile a rendere sostenibile il costo di gestione. Siamo al 75% di raccolta differenziata, ma con la collaborazione di tutti potremmo superare agevolmente l’85%”.

In campo per effettuare i controlli sui rifiuti abbandonati anche la polizia municipale e le guardie ambientali: stanno verificando i sacchetti trovati per strada ma anche, sia le utenze direttamente, soprattutto quelle commerciali. “Ribadisco - dichiara il sindaco Giov ìMonteleone - che avremo tolleranza zero nei confronti di chi sbaglia: li scoveremo uno ad uno. E molto presto installeremo due telecamere in via Antonello da Messina per beccare e multare gli incivili”.