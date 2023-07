Carini, intervento straordinario di pulizia in zona industriale: via le erbacce dai marciapiedi dell’agglomerato

Partito questa mattina un intervento straordinario di pulizia in zona industriale a Carini. Gli operai della ditta Vivere Verde hanno tagliato i cespugli che avevano invaso coprendoli quasi integralmente i marciapiedi di via Galileo Galilei. Domani si sposteranno in via don Milani parte bassa, dalla rotonda fino al ponte. La pulizia continuerà anche sabato e la settimana a seguire.

“È nostra intenzione - dichiara l’assessore Servizi a rete, igiene ambientale e manutenzioni Pietro Mannino - ripulire l’intero agglomerato per dare un segnale agli imprenditori che qui operano ogni giorno e con i quali nelle scorse settimane abbiamo iniziato una collaborazione che contiamo di portare avanti. Obiettivo comune: dare a questa zona il decoro e i servizi di cui necessità”.

Sul posto per un sopralluogo anche il sindaco Giovì Monteleone: “Nonostante il Comune non abbia le risorse adeguate per fare tutto ciò che serve -perché, lo voglio ricordare, il 70 % dell’Imu va al fondo di solidarietà nazionale e la Regione ha dato la gestione delle strade degli agglomerati ai Comuni in cui ricadano ma non le risorse per mettere in atto gli interventi necessari - vogliamo dimostrare la nostra attenzione per l’area industriale”.

Giorno 20 luglio la commissione attività produttive dell’Anci si riunirà, su richiesta dei sindaci dei Comuni che vantano una zona industriale, per discutere dei problemi sorti a seguito della cessione delle aree dall’Irsap ai comuni. “Faremo sentire la nostra voce”, conclude il primo cittadino.