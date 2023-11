Carini, i volontari indossano i guanti da lavoro: in contrada Ciachea via i rifiuti dalla costa

Via i rifiuti dal tratto di costa di contrada Ciachea, a Carini. LiberAmbiente, insieme alle associazioni Plastic Free Isola delle Femmine, Dazeroacento, Gruppi scout A.G.E.S.C.I. Carini 2, Capaci 1 e 2, Cicciokayak, Protezione civile Capaci, Torretta e Villagrazia di Carini, Anvvfc, sabato 25 novembre ha organizzato una pulizia straordinaria del litorale.

A partire dalle 9 i volontari indosseranno guanti da lavoro e pettorine per pulire la spiaggia di fronte al centro commerciale Poseidon. "Scopo dell'evento, dal titolo 'Amare il mare', - spiegano gli organizzatori - è rimuovere quanti più rifiuti possibili per evitare che la prossima mareggiata posso riportarli in mare. Le nostre spiagge sono un bene comune e da cittadini abbiamo la responsabilità di dare il nostro contributo per tenerle pulite". I rifiuti raccolti dai volontari saranno poi ritirati dall'Ati Senesi.

"Un sentito ringraziamento al sindaco Giovì Monteleone e all'assessore all'Igiene ambientale Pietro Mannino che - concludono da LiberAmbiente - fin da subito hanno accolto la nostra proposta di patrocinio, agli amici di Farmacqua Vilma Health care per averci supporto nell'acquisto di guanti da lavoro e pettorine e a Decatlon Carini per la divulgazione dell'evento ai propri clienti".