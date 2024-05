Carini, al via la nuova gestione delle strisce blu: servizio affidato a ditta esterna

Il prossimo 20 maggio partirà la nuova gestione della sosta a pagamento che, in seguito a una gara, è stata affidata in concessione alla ditta Telereading. Le strisce blu saranno estese a Piano Agliastrelli (zona B) e a Villagrazia (C). Si amplia inoltre l'area del centro storico (zona A) interessata dal servizio. In estate poi il servizio sarà attivato anche sul lungomare Cristoforo Colombo e in via Piraineto.

Le strisce blu saranno attive dalle 8 alle 13 e dalle 16 alle 20, dal lunedì al sabato. Nei pressi delle attività commerciali verranno istituite alcune soste con disco orario che consentiranno di sostare per un massimo 10 minuti senza pagare, verranno altresì istituite nuove aree di carico/scarico merci per le attività commerciali.

Le nuove tariffe

Mezz'ora di parcheggio costerà 0,50 centesimi, un'ora 1 euro e 5 euro l'intera giornata. Residenti e titolari di attività produttive potranno richiedere un pass a tariffa scontata valido nella zona dove hanno l’abitazione o l’attività: nella zona A (centro storico) pagheranno 5 euro per un mese e/o 30 euro per un anno (per la prima auto), 10 euro al mese e/o 80 euro all'anno (per la seconda auto); nelle altre zone (B,C e D) 50 euro (per la prima auto) il costo dell'abbonamento semestrale e 90 (sempre per la prima auto) per quello annuale, 100 euro l'abbonamento semestrale per la seconda auto e 180 euro quello annuale. Esentati i mezzi al servizio delle persone invalide, titolari di regolare contrassegno, i veicoli elettrici e quelli comunali.

Dove sarà possibile acquistare i ticket e gli abbonamenti

Sarà possibile pagare tramite tagliandi “gratta e sosta”, parcometri e app di pagamento della sosta (EasyPark). I tagliandi e gli abbonamenti saranno acquistabili nell’ufficio della Telereading in corso Garibaldi n. 290 ( (orario di apertura: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9:00 alle 13:00, martedì e giovedì dalle 15:00 alle 19:00). I ticket saranno inoltre acquistabili in diversi esercenti convenzionati.

Informazioni

Tutte le informazioni relative al servizio di sosta a pagamento saranno disponibili sul sito. Contatto email: carini@iotparking.it.