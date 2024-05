Carini, dopo quattro anni lascia il capitano dei carabinieri Pietro Cugusi

Dopo quattro anni il capitano dei carabinieri Pietro Cugusi lascia Carini e si trasferisce a Roma. Negli scorsi giorni il sindaco di Terrasini, Giosuè Maniaci, ha voluto incontrare l’ufficiale dell’Arma per un breve saluto. "In questi anni - ha detto Maniaci - abbiamo imparato a conoscere il capitano dei carabinieri Pietro Cugusi e sono state tante le iniziative condotte insieme e gli obiettivi raggiunti, soprattutto quello di aver dotato la compagnia di Carini dei nuovi locali in contrada Paternella per la radiomobile e il nucleo operativo. Incontrarlo per un breve saluto perché viene trasferito a nuovo incarico nella compagnia di Frascati a Roma ci è dispiaciuto tanto. Ma vogliamo fare i nostri migliori auguri per il nuovo e importante incarico al capitano, convinti che continuerà il suo impegno per il rispetto della legalità e delle regole. Aspettando il nuovo capitano, vogliamo augurargli sempre maggiori successi e buon lavoro".