Investe ragazzina in bici con la sua auto e scappa, testimone vede tutto e chiama i vigili: preso

Investe una ragazza di 16 anni che era in sella alla sua bici e poi si dà alla fuga. E' successo questa mattina, intorno alle 11, a Carini, in via Vespucci. La telefonata di un passante ha sollecitato l'intervento dei vigili. Giunti sul posto gli agenti hanno provveduto a loro volta a far intervenire il personale sanitario del 118. La ragazza - G.G. le sue iniziali - è stata portata a Villa Sofia dove è arrivata in codice rosso.

Gli agenti hanno appreso da un testimone che un uomo a bordo di una Golf aveva urtato la ragazza dandosi poi alla fuga. Non solo, il testimone era riuscito anche a fotografare l’auto con tanto di numero di targa. Il comando ha attivato prontamente i controlli e, acquisiti gli estremi del proprietario, hanno inviato una pattuglia a casa dell'uomo.

Dopo varie ricerche nei pressi dell'abitazione è stata trovata un’auto, coperta da un telo, sotto il quale si nascondeva proprio la Golf ricercata. A questo punto si è presentato l’uomo che, identificato, è stato accompagnato al comando dei vigili dove ha ammesso la fuga e l’omissione di soccorso, adducendo varie ragioni personali che saranno poste al vaglio del giudice.

L’uomo (I.G. le sue iniziali) di 54 anni - residente a Carini - ha subìto il ritiro della patente. E' stato deferito alla Procura della Repubblica per il reato di omissione di soccorso e ora rischia la reclusione da sei mesi a tre anni. Inoltre l’auto è risultata priva di copertura assicurativa e priva della revisione, già contestata da un precedente controllo. La ragazza è stata ricoverata a Villa Sofia e sono in corso accertamenti.