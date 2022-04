Carini, dà fuoco all'auto della compagna dopo una lite: 41enne arrestato dai carabinieri

Un uomo di 41 anni è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Carini per incendio e danneggiamento. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il 41enne nel corso di una lite con la compagna avrebbe parcheggiato l’auto della donna davanti all’ingresso dell’abitazione in via Bellini e l’ha incendiata.

Le fiamme hanno danneggiato anche l’ingresso della casa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento l’incendio e i carabinieri che, dopo aver raccolto le testimonianze dei presenti, hanno arrestato l'uomo e lo hanno portato in carcere al Pagliarelli, dove si trova adesso in attesa dell’udienza di convalida. Dentro l’abitazione oltre alla compagna c’erano anche alcuni bambini.