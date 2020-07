Carini, Gallina: "Finalmente avviati lavori pulizia torrente Milioti"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Il Comune ha dato inizio alla pulizia della foce del torrente Milioti". Lo annuncia il consigliere comunale di Carini, Giovanni Gallina, che aveva sollecitato gli interventi facendo proprie le preoccupazioni dei residenti.

"Con allarmante regolarità - dice Gallina -ogni qualvolta si verificano maltempo e precipitazioni anche di modesta entità, il territorio comunale di Carini finisce in ginocchio. Una località come Carini che vorrebbe ripartire proprio dall’offerta turistico-ricettiva non può arrivare a luglio senza aver previsto la pulizia delle spiagge, la manutenzione delle strade, la pulizia dei torrenti. Oggi chilometri di fascia costiera sono ridotti in condizioni disastrose, colme di rifiuti di ogni genere. Tutto ciò peraltro già certificato dalle relazioni e dalle segnalazioni dell’Unità operativa territoriale di prevenzione di Carini. E non possiamo dire che è soltanto colpa della pioggia, inattesa ed improvvisa. Come potremmo attribuire le sole responsabilità ad un fenomeno naturale che si ripete ciclicamente e perfettamente prevedibile come una prolungata serie di acquazzoni? È evidente che le cause del dissesto vanno rintracciate nella cattiva amministrazione che continua a sottovalutare il problema, non stanziando fondi a sufficienza per lavori di manutenzione ordinaria, non programmando interventi urgenti e a medio termine e vivendo invece alla giornata, rattoppando qua e là dove possibile, con pseudo interventi straordinari che avrebbero potuto invece essere prevenuti e programmati per tempo, con minori costi ed una più sana gestione del denaro pubblico. Mi auguro che questa iniziativa non rimanga fine a se stessa e che l'Amministrazione prosegua con analoghi interventi di pulizia lungo la fascia costiera e in corrispondenza del ponte De Spuches".

