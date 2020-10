Carini, in casa nasconde quasi due chili di marijuana: arrestato

Ha in casa un chilo e 700 grammi di marijuana, ma i carabinieri la trovano e lo arrestano. In manette, a Carini, è finito un 37enne del posto già noto alle forze dell’ordine B.S..

I militari dell'Arma hanno effettuato una perquisizione domiciliare trovando, in un mobile, la marijuana già essiccata oltre a tredici piante in stato di fioritura. Trovati anche 750 euro. La somma è ritenuta provento dell’illecita attività. Sotto sequestro anche due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi.

La droga sarà trasmessa al laboratorio analisi del Comando provinciale di Palermo per le verifiche quantitative e qualitative. L’arresto è stato convalidato dal gip, che ha disposto gli arresti domiciliari.