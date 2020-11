In casa ha 400 grammi di marijuana, ma i cani antidroga la fiutano: arrestato 24enne

In casa aveva 400 grammi di marijuana e anche un bilancino di precisione per il confezionamento delle dosi, ma la droga non è sfuggita al fiuto dei cani dei carabinieri intervenuti per una perquisizione. In manette, a Carini, è finito M.A, 24enne del luogo già noto alle forze dell’ordine. Deve rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L’arrestato, su disposizione della Procura di Palermo, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. La droga, che immessa sul mercato al dettaglio avrebbe fruttato fino a 2000 euro, è stata trasmessa al laboratorio del comando provinciale per le analisi di rito.