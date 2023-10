Carini sempre più "città cardioprotetta": in arrivo altri 4 defibrillatori, ripartiti i corsi Blsd gratuiti

A novembre a Carini saranno installati altri quattro defibrillatori e sarà fatta la manutenzione dei sette già presenti sul territorio. A donare i dispositivi salvavita al Comune sarà la Mg comunication che dal 2019 porta avanti nel territorio il progetto Cuore Nostro-Carini cardioprotetta, patrocinato dal Comune e giunto alla terza edizione. Un progetto che vede in campo anche venti aziende del territorio che attraverso le sponsorizzazioni finanziano la realizzazione anche dei corsi Blsd (Basic life support with defibrillation), attraverso i quali già oltre cento residenti hanno imparato come usare correttamente il defibrillatore su soggetti in arresto cardio-respiratorio.

Uno di questi corsi, che vede come partner per la formazione Progetto&Prevenzione 2.0, si è svolto ieri nell’istituto Blaise Pascal di Carini. Erano presenti sette operatori e ben venti partecipanti, che oltre a usare il defibrillatore hanno imparato a eseguire le manovre salvavita. I partecipanti inoltre sono stati iscritti nell’albo degli operatori Blsd della Regione-118 Sicilia. La prossima settimana (giorno 26 ottobre) si terrà un secondo corso, della durata di 5 ore, con altri trenta iscritti. Il corso è già pieno, ma a novembre la Mg comunication conta di riuscire a realizzarne un altro.

In linea con la legge 116/21, Carini continua quindi il percorso intrapreso nella diffusione del corretto svolgimento delle manovre salvavita e del corretto utilizzo dei defibrillatori territoriali. "Come amministrazione - commenta il vice sindaco Salvo Badalamenti - abbiamo sempre incoraggiato le iniziative e i progetti di utilità sociale e quelli come questo che tutelano la salute dei cittadini e continueremo a farlo". I sette defibrillatori già presenti nel territorio si trovano alla stazione ferroviaria, al Castello, in piazza della Vittoria (Villagrazia di Carini) e vicino alle farmacie.