Carini, maxi discarica sul letto del torrente Falco delle Grazie: rifiuti rimossi con una gru

L'intervento è stato disposto dalla ripartizione Servizi a Rete ed ha interessato il tratto che costeggia via Angelo Morello e via Zante, sotto al ponte della linea ferrata. Il sindaco: "Oltre ai danni ambientali, questi comportamenti rischiano di favorire gli allagamenti in caso di abbondanti piogge"