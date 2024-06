A Carini giù un’altra casa abusiva (trovato amianto all'interno): partita demolizione in via Vespucci

Mentre continuano i lavori di bonifica sulla fascia costiera, ieri a Carini ha preso il via un’altra demolizione. Gli operai della ditta che ha vinto la gara d’appalto (Idr srl di Borgetto), sono entrati in azione al civico 264/266 di via Vespucci per iniziare a smantellare un immobile abusivo prefabbricato dove, essendo stata anche riscontrata la presenza di amianto (sia nella copertura sia nelle pareti esterne), nelle scorse settimane è stata fatta una bonifica.

Dopo aver rimosso il polistirolo e i pannelli verticali interni in legno, gli operai hanno iniziato a smantellare la struttura portante, interamente in metallo. A seguire sarà necessario anche azionare la ruspa per abbattere le parti in muratura e cemento armato e ripristinare lo stato dei luoghi.

L’immobile era costituito da una casa unifamiliare, grande circa 80 metri quadri, composta da quattro vani (disimpegno, cucina, wc, ripostiglio), porticato annesso e un locale accessorio. Con questo salgono a 20 le demolizioni fatte nel 2024, a cui vanno aggiunte le 22 fatte nel 2023.

L'intervento in corso è stato finanziato con i fondi del Pnrr, nell'ambito dei piani urbani integrati a titolarità del ministero dell'Interno, e rientra in un più corposo gruppo di dieci demolizioni.