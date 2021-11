Carini, fine dell'odissea per la scuola Mursia: consegnati i locali

Consegnati i locali di via Renda a Carini, di proprietà dell'Ente Collegio di Maria Addolorata, che la Città Metropolitana di Palermo ha preso in locazione per la sede distaccata dell'istituto superiore Ugo Mursia di Carini.

La consegna è avvenuta ieri alla presenza del geometra Vincenzo Guzzo, direzione Patrimonio, e Giuseppe Giunchiglia, direzione Edilizia scolastica, della Città Metropolitana di Palermo, della reggente dirigente scolastico dell'istituto Mursia, Simonetta Calafiore e del sindaco di Carini , Giovì Monteleone. L'istituto nei prossimi giorni provvederà alla sistemazione delle classi per procedere poi ad una cerimonia di inaugurazione ufficiale. "Continua - ha dichiarato il sindaco metropolitano, Leoluca Orlando - l'impegno della Città Metropolitana in piena collaborazione con le strutture scolastiche e con le amministrazioni comunali, in questa occasione con l'Amministrazione comunale di Carini".