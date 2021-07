Tragedia a Carini, crolla la porta di un campo di calcetto: muore dodicenne

Tragedia a Carini dove un ragazzino di dodici anni è morto per un incidente mentre giocava con alcuni amici in un campo di calcetto nella zona di via Aldo Moro, nell'area del parco urbano Croce Sofia. Secondo una prima ricostruzione, una delle porte è crollata finendo sul ragazzino che è rimasto schiacciato. I compagni di gioco hanno subito dato l'allarme e sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e i carabinieri. I soccorsi sono stati però inutili. (Articolo in aggiornamento)