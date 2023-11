Carini, consiglio comunale approva rendiconto e bilancio consolidato: assunzioni confermate

Approvati il rendiconto e il bilancio consolidato 2022 del Comune di Carini. Il Consiglio ha dato il via libera al primo documento, con cui la Giunta rendiconta e certifica, alla fine dell'anno, le spese e le entrate effettivamente sostenute per la gestione dell'ente con 15 voti a favore e 4 contrari mentre sono stati soltanto 2 i voti contrari al consolidato. Confermate dunque le 18 assunzioni annunciate in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025, avvenuta lo scorso 1 agosto.

"Una buona notizia - dicono dal Comune - che permetterà di migliorare i servizi ai cittadini potenziando la macchina comunale che necessita di nuove risorse umane". Le buone notizie non finiscono qui. "Il rendiconto 2022 - spiega l'assessore al Bilancio Salvatore Manicioto - ha un disavanzo di amministrazione tecnico in netto miglioramento rispetto al 2021. Inoltre, su otto parametri strutturalmente deficitari solo 2 solo negativi rispetto al consuntivo 2021 quando erano 3 su 8".