Carini, approvato il bilancio di previsione 2023-2025: "Presto 18 nuove assunzioni"

Approvato il bilancio di previsione 2023-2025 del Comune di Carini. Il testo ha avuto l'ok della maggioranza dei membri del Consiglio (14 i voti a favore, 5 i contrari) alle 2.05 di oggi, primo agosto, dopo quasi 8 ore di seduta. La manovra economica prevede, tra le altre cose, lo stanziamento anche della cifra necessaria per assumere 18 nuovi dipendenti comunali, già vincitori di concorso pubblico che però non hanno ancora preso servizio.

Il documento contabile, che espone il reperimento e l'impiego delle risorse pubbliche - ed è quindi il principale riferimento per l'allocazione, la gestione e il monitoraggio di entrate e spese - vale 48 milioni circa per il 2023, 111 milioni circa per il 2024 e 125 milioni per il 2025. Il totale complessivo delle entrate per ciascun anno pareggia con il totale complessivo delle spese. L'incremento sia per le entrate sia per le spese, nel biennio 2024-2025, riguarda la parte in conto capitale degli investimenti che previsionalmente sono previsti per opere pubbliche da effettuare previo finanziamento.

"A breve finalmente - commenta il sindaco Giovì Monteleone - potremo potenziare la macchina comunale che necessita di nuove risorse umane e migliorare i servizi ai cittadini. Quest'anno, inoltre, il bilancio è stato approvato 45 giorni prima della scadenza, rinviata al 15 settembre, e non a fine anno come avvenuto negli anni precedenti. Ringraziamo tutto il Consiglio che ha dimostrato senso del dovere e delle istituzioni partecipando ai lavori fino a notte".

Per l'assessore al Bilancio, Salvatore Minicioto, che da quando si è insediato, tre mesi fa, lavora al documento insieme alla ripartizione Ragioneria "manca solo l'ultimo passaggio: il bilancio consuntivo 2022, che auspicabilmente sarà pronto entro settembre".

All'ordine del giorno della seduta, iniziata alle 16 e rinviata dal presidente del Consiglio Lorenzo Fiorello alle 17 per mancanza del numero legale, anche la nomina degli scrutatori, la lettura e approvazione dei verbali delle sedute precedenti, l'approvazione del piano di ricognizione, valorizzazione e dismissione dei beni immobiliari del Comune, il debito fuori bilancio, la verifica della quantità e qualità di aree fabbricabili da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie, il documento unico di programmazione, il programma triennale delle opere pubbliche e l'adeguamento dei diritti fissi d'entrata cimiteriali. Tutti i punti all’ordine del giorno sono stati approvati.