Carenza di sangue al Cervello, appello dell'associazione Linfa Rossa: "Donando possiamo salvare tante vite"

Un appello alla donazione del sangue, vista la carenza registrata all’ospedale Cervello. A lanciarlo, con un video, l’associazione Linfa Rossa. "Tanti pazienti hanno continuo bisogno di trasfusioni - dice il giornalista Riccardo Rossi, testimonial del video - e il nostro obiettivo è dimostrare come sia facile donare e quanto sia importante farlo per salvare tante vite".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Rossi ha raccontato di come è riuscito a superare la sua fobia degli aghi grazie all’amore della moglie Barbara e alla fede. "Un piccolo disagio, come quello di sottoporsi alla puntura per donare il sangue, è paragonabile ad un pizzicotto o poco più, ma il bene che si fa è talmente grande, che si contribuisce a salvare vite". Barbara invece ha sottolineato che "fare una donazione è importante anche per il donatore stesso, perché, grazie ai controlli preventivi, si può tenere sotto controllo il proprio stato di salute".