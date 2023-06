"Basta aggressioni", la polizia penitenziaria scende in piazza contro la violenza nelle carceri

Il sindacato degli agenti penitenziari Consipe è sceso in piazza a Palermo. "Organici allo stremo, continue aggressioni agli agenti, turni di lavoro massacranti, circolari che spuntano come funghi, "navette" di direttori e comandanti da un Istituto all'altro, mancanza di sicurezza: la situazione nelle carceri è sempre più difficile e per questo oggi e domani la confederazione sindacati penitenziari scende in piazza a Palermo per manifestare". Lo dice Mimmo Nicotra, presidente del Consipe.

"È sotto gli occhi di tutti l'indifferenza del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e della politica verso le richieste di sostegno da parte di un corpo di polizia che quotidianamente rischia la propria incolumità tra carenze di organico e piazze di spaccio nelle carceri - continua Nicotra - noi chiediamo di poter fare il nostro lavoro in sicurezza. Per questo il nostro slogan sarà "lilberiamo la polizia penitenziaria dal Dap e dai politici".

La polizia penitenziaria è stata in sit-in ieri davanti alla casa circondariale "Pagliarelli" in piazza Pietro Cerulli e davanti al carcere dell'Ucciardone in via Enrico Albanese. E questa mattina dinanzi all'ingresso del provveditorato regionale per la Sicilia, in viale Regione Siciliana sudest 1555, cui hanno partecipato centinaia di agenti provenienti dagli istituti della regione.