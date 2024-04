Carceri, Marchesini (Ugl Palermo): "Improrogabile potenziamento organici"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Dal nuovo rapporto dell’Associazione Antigone, la quale si occupa delle condizioni di detenzione in Italia, si evince che crescono le presenze in carcere, crescono i suicidi e si aggravano molti dei problemi cronici del nostro sistema penitenziario. Come ogni anno Antigone mette a disposizione l’esito del proprio lavoro provando a gettare un po’ di luce su un mondo spesso invisibile. “La Sicilia in termini di suidici è la quarta regione in Italia subito dopo la Lombardia, il Veneto e la Campania. Servono ancora nuove assunzioni nel Corpo di Polizia Penitenziaria con un miglioramento delle condizioni lavorative del personale ed un attento controllo preventivo delle condizioni di vita delle carceri italiane in particolare per la città di Palermo dove la carenza di personale è oramai cronica, le imminenti immissioni in ruolo di giugno\luglio 2024 di nuove risorse potrebbere in parte dare ristoro al personale penitenziario, confidiamo che il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria si faccia carico degli enormi disagi degli operatori di Polizia Penitenziaria presso l’Ucciardone e Pagliarelli”. A dichiararlo è Claudio Marchesini, Segretario Territoriale dell’UGL di Palermo.