Porta del crack a un parente detenuto al Pagliarelli, arrestato

Varca il portone del carcere per fare visita a un familiare e tenta di portargli della droga, ma viene scoperto e arrestato. Accade al Pagliarelli. Gli agenti della polizia penitenziaria addetti al controllo dei familiari in visita, coordinati dal dirigente aggiunto Giuseppe Rizzo, hanno trovato e sequestrato un grammo di crack.

"L'ennesimo rinvenimento di stupefacente destinato a detenuti - si legge in una nota - evidenzia come sia reale e costante il serio pericolo che si tenti di introdurre illecitamente sostanze stupefacenti in carcere. La polizia penitenziaria porta avanti una battaglia silenziosa per evitare che si diffonda uno spaccio sempre più capillare e drammatico, visto anche l'alto numero di tossicodipendenti tra i detenuti e fa comprendere come I'attività di intelligence, di controllo e prevenzione dell'istituto penitenziario sia fondamentale".

La misura dell'arresto è stata convalidata e sono stati disposti i domiciliari.

