Pagliarelli, nasconde droga in un paio di jeans per darla al compagno detenuto: arrestata

La sostanza stupefacente, 15 grammi di hashish suddivisi in 12 stecche, era pronta per essere spacciata all'interno del carcere. Lo stratagemma della donna è stato però scoperto dalla polizia penitenziaria. Navarra e Capece (Sappe): "Gli agenti hanno dimostrato ancora una volta la loro professionalità"

Aveva nascosto nelle cuciture di un paio di jeans 15 grammi di hashish, suddivisi in 12 stecche, per eludere i controlli al carcere Pagliarelli e fare arrivare la droga al compagno detenuto per rapina. La polizia penitenziaria però ha scoperto lo stratagemma ed ha sequestrato lo stupefacente, destinato allo spaccio all'interno del carcere. Contestualmente è scattato l'arresto in flgranza di reato per la donna, già schedata per precedenti di spaccio.

A darne notizia è il sindacato autonomo polizia penitenziaria (Sappe), che ha espresso apprezzamento agli agenti del Pagliarelli: "Ancora una volta - affermano Donato Capece e Calogero Navarra, rispettivamente segratario nazionale e regionale - hanno dimostrato la loro professionalità".

“"La polizia penitenziaria - ricordano inoltre Capece e Navarra - è quotidianamente impegnata nell’attività di contrasto alla diffusione della droga nei penitenziari per adulti e minori. Il numero elevato di tossicodipendenti richiama l’interesse degli spacciatori che tentano di trasformare la detenzione in business".