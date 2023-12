Momenti di tensione nel carcere Malaspina, detenuti incendiano una cella

Ancora un episodio di violenza al Malaspina, il carcere minorile di Palermo, dove giovedì pomeriggio "due detenuti stranieri si sono barricati all'interno della cella e armati di lamette hanno minacciato i poliziotti e incendiato una cella rendendola inagibile". A denunciarlo è Gioacchino Veneziano, segretario generale della Uilpa: "Il personale di polizia penitenziaria - ha detto - ormai è allo stremo delle forze"

"Una ulteriore prova della inadeguatezza della struttura - aggiunge -. Molti poliziotti sono stati richiamati in servizio, tanti hanno prolungato la loro permanenza con a capo il comandante Cerami e il vice comandante Mantini che, operando con scudi e caschi, sono riusciti a sbarricare i reclusi asserragliati nella cella incendiata dimostrando grande coraggio, professionalità, consentendo anche il trasferimento dei rivoltosi in altre carceri addirittura in orari notturni”.

"Servono – conclude Veneziano – gruppi di intervento rapido come negli istituti per adulti, e altre strategie operative che possano consentire ai nostri poliziotti di operare in sicurezza nelle situazioni ormai quotidiane di emergenza, fermo restando che il Malaspina di Palermo oramai è al collasso totale e le promesse del Capo del dipartimento Sangermano sono rimaste tali perché nessuno degli impegni proferiti in conferenza sono stati mantenuti, per cui a breve proclameremo lo stato di agitazione con manifestazioni esterne”.