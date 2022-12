La fuga dal carcere minorile di Milano, giovane detenuto trasferito a Palermo

Da Milano a Palermo. Sono sette i detenuti del carcere minorile di Milano trasferiti in alcuni istituti penitenziari del Mezzogiorno (in particolare a Bari, Potenza, Catania, Catanzaro, Caltanisetta e appunto Palermo) perché coinvolti nei disordini avvenuti al “Cesare Beccaria” la sera di Natale. Lo si apprende fa fonti del ministero della Giustizia. Ed è stato proprio il trasferimento dei sette in altre strutture carcerarie la prima risposta all’evasione di sette ragazzi e alla sommossa che ne è seguita nell’istituto detentivo lombardo.

Intanto a due giorni dall’evasione di sette detenuti dal carcere minorile di Milano è stato rintracciato e catturato un quarto giovane evaso. Si tratterebbe - da quanto appreso dall’Ansa - di uno dei due minorenni di 17 anni che mancano ancora all'appello (oltre ad altri due maggiorenni di 19 e 18 anni).

I fuggiaschi avrebbero attuato un piano "da film", approfittando dei lavori che durano da tempo nella struttura per aprirsi un varco nella recinzione e poi scavalcare il muro di cinta. Due dei tre rientranti sono stati convinti a costituirsi dalle rispettive famiglie, mentre un diciottenne è stato rintracciato dagli agenti del nucleo investigativo regionale lombardo della polizia penitenziaria: era a casa della suocera.

I due minorenni rientrati al Beccaria saranno presto trasferiti al Sud: nelle prossime ore andranno rispettivamente all'istituto minorile di Acireale (Catania) e di Bari. L'unico dei tre maggiorenni finora rintracciati, invece, dopo un passaggio ieri al Beccaria, è stato accompagnato in un carcere per adulti lombardo.