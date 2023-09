Si accascia sul marciapiede privo di sensi, passano i carabinieri e gli salvano la vita

Il malore impovviso, la richiesta di aiuto ai carabinieri, una corsa contro il tempo con un lieto fine. C'è tutto questo nella vicenda che ha visto coinvolto un sessantenne nella zona di Pioppo. La vicenda è stata ricostruita dal comando dell'Arma. "L'uomo si è improvvisamente sentito male, ha poi riferito che stava iniziando a perdere i sensi. Così ha deciso di uscire in strada per chiedere aiuto. Per fortuna proprio in quei momenti sono passati i carabinieri della stazione di Pioppo, impegnati in un servizio di pattuglia nel piccolo centro abitato vicino a Monreale".

"I due militari si sono immediatamente accorti dell’uomo riverso privo di sensi sul marciapiede e mentre uno di loro ha richiesto l’intervento del 118 avvisando la centrale operativa della compagnia di Monreale - è la ricostruzione dei fatti da parte del comando - l’altro si è prodigato per soccorrere il 60enne, le cui condizioni sono apparse da subito serie: non riesciva infatti a muoversi né a parlare e più volte è svenuto tra le braccia del militare".

I due carabinieri hanno intuito che ogni istante sarebbe potuto essere decisivo e hanno accompagnato subito l’uomo in ospedale. Una corsa a sirene spiegate verso l’Ingrassia di Palermo, dove l’uomo è stato affidato alle cure dei sanitari e ricoverato. "Ripresi i sensi, il 60enne – non più in pericolo di vita – ha subito voluto vedere i suoi soccorritori ai quali ha rivolto un timido sorriso: il miglior ringraziamento che i due carabinieri potessero ricevere", hanno concluso dal comando dell'Arma.