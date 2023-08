Carini, operativa la nuova sede temporanea del comando dei carabinieri a Villagrazia

Operativa la nuova sede temporanea del comando della Compagnia dei Carabinieri di Carini in via Giaconia, a Villagrazia. Da qualche giorno i militari dell'Arma, che per qualche tempo hanno operato a Terrasini, insieme ai colleghi della Stazione di Villagrazia che invece erano dislocati nella zona industriale, si sono insediati all'interno dell'immobile confiscato alla mafia, affidato al Comune che la giunta, guidata dal sindaco Giovì Monteleone, ha deliberato di concedere in comodato d'uso gratuito, per sei anni, al Ministero dell'Interno.

Successivamente il Comando della Compagnia dei Carabinieri di Carini si sposterà nella sede definitiva che sorgerà in via Sant'Anna, altezza incrocio via Nazionale, in un terreno confiscato. Prima della consegna, l'immobile è stato interessato da una ristrutturazione, durata circa due anni, finanziata in parte dal Comune con un impegno di spesa di circa 100 mila euro.

Ristrutturazione locali via Sant'Anna

In corso invece i lavori di ristrutturazione dei locali che si trovano al pian terreno dell'immobile che ospita alcuni uffici del Comune di Carini in via Sant'Anna, dove entro la fine dell'anno - salvo imprevisti - sarà inaugurata la caserma dei carabinieri di Carini. L'intervento di efficientamento energetico per la riduzione dei consumi di energia primaria, il cui costo complessivo e di un milione e 277 mila euro, riguarda nel dettaglio l’installazione di un impianto fotovoltaico, la coibentazione delle superfici piane, la sostituzione degli infissi esterni. L'amministrazione ha ottenuto il finanziamento nell’ambito del pofesr 2014/2020 - asse 4 - energia sostenibile e qualità della vita.

"L'amministrazione - dichiara il sindaco Monteleone - si è sempre preoccupata di mantenere sul territorio i presidi necessari per garantire la sicurezza, l'ordine pubblico e i servizi (118, vigili del fuoco, protezione civile). La nuova sede del Comando della compagnia dei carabinieri di Carini si trova in un punto strategico del territorio e facilmente raggiungibile dai cittadini. Auguriamo buon lavoro ai militari e rinnoviamo l'impegno per una proficua collaborazione".