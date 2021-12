Personale al lavoro senza avere fatto il vaccino anti Covid, Nas sospendono l'attività di due farmacie

Avevano continuato a gestire le loro farmacie nonostante la sospensione ricevuta dall'Ordine professionale per non essersi sottoposti al vaccino. Due farmacisti, uno a Bagheria e uno a Bompietro, sono stati scoperti dai carabinieri del Nas. E' scattata la sospensione per le attività (non sono stati resi noti i nomi ndr.)

Alla farmacia di Bagheria è stata contestata la "mancata designazione di un nuovo direttore tecnico atteso che il titolare è risultato essere sospeso per inottemperanza all’obbligo vaccinale per Covid". A Bompietro il Nas ha accertato che "il direttore tecnico responsabile della struttura aveva continuato a mantenere la carica nonostante, a causa della sua mancata ottemperanza all’obbligo vaccinale, fosse stato sospeso dall’Ordine dei farmacisti".

I controlli nel Palermitano sono avvenuti contestualmente a quelli in altre regioni. Complessivamente sono 281 i medici sorpresi in servizio nonostante non avessero rispettato l'obbligo vaccinale. Le verifiche hanno riguardato oltre 1.600 strutture pubbliche e private e circa 4.900 posizioni di medici, odontoiatri, farmacisti, veterinari, infermieri e fisioterapisti. Dei 281 medici scoperti, 126 erano già stati sospesi dagli ordini professionali.

"Voglio esprimere il mio ringraziamento ai Nas, per il prezioso lavoro di controllo sul rispetto delle regole, a tutela della salute di tutti", commenta il ministro della Salute, Roberto Speranza. "Il personale sanitario e tutti coloro che accedono alle strutture sanitarie sia pubbliche che private aggiunge - devono avere garanzia di trovarsi in ambienti sicuri, dove sono rispettate tutte le misure a contrasto della diffusione della pandemia, a partire dall'obbligo vaccinale per chi esercita una professione sanitaria".