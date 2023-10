Lutto nell'Arma dei carabinieri, stroncato da una malattia a 44 anni l'appuntato Vincenzo Cavallaro

Lutto nell'Arma dei carabinieri per la morte dell'appuntato scelto Vincenzo Cavallaro, di 44 anni, in servizio da tempo al reparto Scorte. Il militare è deceduto oggi in seguito ad una grave malattia e lascia la moglie.

Cavallaro era originario di Roccella Ionica, in provincia di Reggio Calabria. Molto presto si era arruolato nei carabinieri e prima di approdare alle Scorte, dove ha lavorato per una quindicina d'anni, aveva prestato servizio in una Stazione della provincia di Palermo.

Una persona "perbene, sempre allegra e disponibile", che amici e colleghi ricordano con grande affetto e stima.