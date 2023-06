Carabinieri, il comandante interregionale in visita alla caserma Dalla Chiesa

Stamattina, a Palermo, il generale di divisione Giovanni Truglio, comandante interregionale carabinieri "Culqualber" -con competenza su Sicilia e Calabria - ha visitato la caserma Dalla Chiesa sede del comando Legione Sicilia. Truglio, accolto dal comandante di Legione generale di divisione Rosario Castello, ha incontrato i comandanti provinciali dell’isola, una rappresentanza di militari della sede, dei comandanti di stazione del capoluogo, dei reparti speciali e del Cobar Sicilia (Comitato di Base di Rappresentanza).

Nella circostanza, il Comandante Interregionale ha sottolineato il fondamentale ruolo rivestito dai Carabinieri nei rapporti quotidiani con la cittadinanza, chiamati ad operare al servizio di persone sovente bisognose di aiuto, rimarcando i valori fondamentali dell’Arma dei Carabinieri, da sempre punto di riferimento e testimonianza della presenza dello Stato anche nei più piccoli centri abitati. Il Generale ha inoltre rivolto il suo pensiero alle vittime della criminalità organizzata alle quali bisogna continuare ad ispirarsi. Il Generale ha esortato i militari ad impegnarsi in prima persona per fronteggiare non solo le problematiche di ordine e sicurezza pubblica, ma anche quelle di carattere sociale.

L’Alto Ufficiale ha frequentato l'Accademia Militare di Modena tra il 1977 e il 1979, completando gli studi nella Scuola Ufficiali dei carabinieri di Roma. E' stato comandante della Compagnia di Trieste e ha prestato servizio al Battaglione Carabinieri Paracadutisti "Tuscania". Da giugno di quest’anno è al vertice del comando interregionale carabinieri Culqualber con sede a Messina.

Nel corso della sua visita nel capoluogo, Truglio ha inoltre incontrato il prefetto Cucinotta, il sindaco Roberto Lagalla, il presidente della Corte d’Appello Matteo Frasca, il procuratore generale Lia Sava, il procuratore Capo della Repubblica Maurizio De Lucia, ai quali ha rinnovato il massimo impegno e la costante vicinanza da parte dell’Arma.

Così il sindaco di Palermo Roberto Lagalla: "Oggi ho ricevuto a Palazzo delle Aquile il Generale Giovanni Truglio. Oltre all’augurio dell’amministrazione comunale e della città per il recente incarico, l’incontro con Truglio è stata l’occasione per rinnovare il sentimento di vicinanza dell’amministrazione all’Arma e confermare lo stretto rapporto di collaborazione che il Comune ha instaurato, in particolare, con il comando provinciale dei carabinieri, guidato dal comandante Giuseppe De Liso”.