Carabinieri, visita del generale Aldo Iacobelli al 12° reggimento Sicilia

Questa mattina il generale Aldo Iacobelli, comandante della divisione unità mobili dei carabinieri, ha visitato il 12° reggimento Sicilia. Al suo arrivo - nella caserma Calatafimi - la guardia d’onore schierata all’ingresso principale ha reso gli onori militari all’autorità in visita, alla presenza del comandante del 12° reggimento carabinieri Sicilia. "L’alto ufficiale generale, successivamente - scrivono dal comando dei carabinieri - ha reso il saluto alla bandiera di guerra e ha firmato l’Albo d’Onore. Nell’occasione Iacobelli ha visitato il reparto e ha incontrato una rappresentanza dei militari del 12° reggimento e della rappresentanza militare in Sicilia, con i quali si è intrattenuto all’interno della chiesa San Giacomo dei Militari, all’interno del reparto ospitante per porgere un indirizzo di saluto".