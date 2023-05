Il generale dei carabinieri Riccardo Galletta è stato nominato vicecomandante dell'Arma

Il Generale di corpo d’armata dei carabinieri Riccardo Galletta è stato nominato vicecomandante dell'Arma. Nato a Firenze il 18 marzo 1962, ha intrapreso la carriera militare frequentando, nel biennio 1980-1982, l’Accademia Militare di Modena e, nei due anni successivi, la Scuola Ufficiali Carabinieri, conseguendo, al termine del quadriennio di formazione, il grado di Tenente. E' laureato in Scienze Politiche, Pedagogia, Scienze della Sicurezza e Scienze della Sicurezza interna ed esterna. Gli è stata, inoltre, conferita la Laurea Magistrale “Honoris Causa” in studi Storici, Antropologici e Geografici dall’ Università degli Studi di Palermo. Ha conseguito il “Master in Scienze Strategiche” presso l’Università degli Studi di Torino, nonché il “Master in Studi Internazionali Strategico-Militari” presso l’Università degli Studi di Milano.

Da Ufficiale Inferiore, dopo una prima esperienza, dal 1984 al 1987, quale Comandante di Plotone presso la Scuola Allievi di Roma e l’Accademia Militare di Modena, ha comandato la Compagnia di Gaeta, la Compagnia di Roma-Casilina, nonché la Compagnia di Polizia Militare e di Sicurezza presso il Comando Supremo della NATO a Mons (Belgio). Nel 1994 viene trasferito al Comando Generale, ove ricopre l’incarico di Aiutante di Campo del Vice Comandante Generale. Da Ufficiale Superiore ha ricoperto gli incarichi di Ufficiale Addetto all’Ufficio Legislazione, Capo Sezione dell’Ufficio Operazioni, Capo Ufficio del Vice Comandante Generale, Comandante del Gruppo di Palermo, Capo della Sala Operativa e Capo Ufficio Cerimoniale e Attività Promozionali del Comando Generale.

Dal 13 settembre 2006 al 13 settembre 2009 ha retto l’incarico di Comandante Provinciale dei Carabinieri di Brescia, per essere nuovamente destinato al Comando Generale dell’Arma, ove ha ricoperto gli incarichi di Capo Ufficio Criminalità Organizzata, Capo Ufficio del Capo di Stato Maggiore e Capo del III Reparto. Dal 30 giugno 2015 al 3 settembre 2018 ha retto l’incarico di Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”.

Dal 6 settembre 2018 al 15 giugno 2020 ha rivestito la carica di Comandante della Scuola Ufficiali Carabinieri. Dal 16 giugno 2020 al 9 marzo 2021 ha retto l’incarico di Vicecomandante del Comando Interregionale Carabinieri “Ogaden”. Dal 10 marzo 2021 al 27 dicembre 2021 ha rivestito la carica di Comandante della Divisione Unità Specializzate Carabinieri. Dal 13 gennaio 2022 è il Comandante del Comando Interregionale Carabinieri “Culqualber”. Ha frequentato il 121° Corso Superiore di Stato Maggiore della Scuola di Guerra ed il 1° Corso dell’Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze, conseguendone il titolo.

E’ insignito dell’onorificenza di Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, nonché della Medaglia Mauriziana, della Croce d’Oro per anzianità di servizio, della Croce con Spade dell’Ordine al Merito Melitense, del Cavalierato del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio e dell’Ordine Equestre di Sant’Agata della Repubblica di San Marino. Parla correttamente inglese e francese. E' stato insegnante titolare di "Storia Militare dell'età contemporanea" presso la Scuola Ufficiali Carabinieri dal 2013 al 2015 e dal 2018 al 2020. E’ autore di diverse pubblicazioni di Storia Militare.