Il cuore dei carabinieri: donate 50 uova di Pasqua ai bambini dello Zen

I carabinieri della stazione San Filippo Neri hanno donato 50 uova di Pasqua ai bambini dello Zen che, con le loro famiglie, rientrano nel programma di contrasto alla povertà "Varcare la Soglia", promosso dalla onlus L’Albero della Vita e realizzato in collaborazione con l’associazione partner Bayty Baytik.

A consegnare le uova ai piccoli, insieme ai carabinieri, c'erano anche gli educatori. "Il comando provinciale, oltre alle consuete attività di controllo e prevenzione, si prodiga per fornire assistenza sul territorio in particolar modo alle fasce più deboli - si legge in una nota -. La collaborazione con la onlus L’Albero della Vita continua a dare i suoi frutti per il sostegno alle famiglie che vivono nel quartiere Zen".