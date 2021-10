Il riscatto passa dalla cultura: carabinieri donano libri ai ragazzi di Capo, Albergheria, Kalsa e Brancaccio

L'arma più potente per il riscatto è la cultura e i carabinieri del comando provinciale lo sanno bene, visto che da tempo ormai affiancano alla necessaria attività di repressione dei reati anche quella di prevenzione, soprattutto nelle zone più difficili della città e seminando per il futuro, ovvero stando accanto ai più giovani. I militari, in quest'ottica, ieri hanno donato dei libri per ragazzi alle biblioteche di diversi quartieri: Capo, Kalsa, Albergheria e Brancaccio.

L'iniziativa segue lo "Zen Book Festival" del mese scorso, quando i carabinieri avevano regalato dei volumi, editi dall'Arma, alla biblioteca "Giufà" dello Zen 2. I libri illustrati e i fumetti ieri sono stati consegnati dai comandanti delle stazioni di Palermo Centro, Piazza Marina e Brancaccio alla biblioteca comunale "Piccolo Principe" del Capo, alla "BibliOfficina" dell'associazione "Booq" in piazza Kalsa, a "Le Balate", gestita dall'omonima associazione e che si trova all'interno della chiesa sconsacrata della Santissima Annunziata all'Albergheria, e messa a disposizione dall'arcidiocesi, nonché alla biblioteca attiva a Brancaccio.

Le stazioni dei carabinieri, in questi contesti, sono "presidii in quelle aree critiche - dicono dal comando provinciale - dove si ritiene che la rinascita di un tessuto sociale sano passi, oltre che dal contrasto della criminalità, anche dalla creazione di spazi in cui le giovani generazioni possano ritrovarsi e crescere culturalmente". Per questo "i carabinieri di Palermo vogliono esprimere la propria vicinanza ai promotori di tutte quelle inizative essenziali per il recupero sociale e il proprio sostegno all'attività bibliotecaria, specie quella in favore dei bambini e dei ragazzi, così importante per la collettività".