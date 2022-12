I carabinieri donano in beneficenza 160 chili di formaggi sequestrati

I carabinieri del comando provinciale e del Nas hanno consegnato ad un organismo pastorale di Palermo 160 chilogrammi di formaggi che erano stati sequestrati lo scorso 14 ottobre in un caseificio della provincia poiché destinati al commercio senza che fosse stata attuata correttamente la tracciabilità degli ingredienti, in modo da garantire la sicurezza della filiera alimentare.

I militari - dopo aver verificato insieme al personale sanitario dell'Asp lo stato di conservazione e riscontrato che gli alimenti erano in ottimo stato di conservazione e nelle condizioni adeguate per il consumo umano - in esecuzione di un'ordinanza di "devoluzione beneficenza" concordata con l’assessorato regionale delle Attività Produttive hanno proceduto a dare in beneficenza i prodotti caseari, del valore complessivo di circa 3.000 euro, alla Caritas Diocesana di Palermo, che provvederà alla successiva distribuzione agli indigenti.