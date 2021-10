Guidano ubriache, i carabinieri le fermano: denunciate due donne

Tre persone denunciate per guida in stato di ebbrezza. E' il bilancio dei controlli dei carabinieri in strada. A finire nei guai sono state una donna di 43 anni, una 31enne e un 34enne palermitano. L'uomo - sorpreso dai carabinieri della compagnia di Carini - ha riportato un tasso alcolemico nel sangue superiore a 1,20 g/l. E' stato denunciato in stato di libertà. Un 22enne e un 19enne, invece, sono stati denunciati per "guida senza patente con recidiva nel biennio".

Nel corso di un'altra operazione, invece, i carabinieri della compagnia di Carini, hanno denunciato un 21enne e un 18enne per combustione illecita di rifiuti perché sorpresi a bruciare rifiuti di varia natura alla periferia di Cinisi.