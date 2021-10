Blitz dei carabinieri nei cantieri edili, operai in nero e poca sicurezza: 9 denunce e multe

Cinque cantieri irregolari sono stati scovati dai carabinieri in provincia di Palermo nell'ambito dei controlli eseguiti in occasione della settimana europea per la salute e la sicurezza sul lavoro. Gli accertamenti sono stati eseguiti dal nucleo ispettorato del lavoro e dai militari delle stazioni locali.

Decine i lavoratori controllati. Cinque sono risultati totalmente in nero. "In due casi - dicono dall'Arma - è stato è scattata la sospensione dell'attività. Nove persone, tra datori di lavoro e committenti, sono stati denunciati a vario titolo per violazione delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro".

Le sanzioni ammontano a oltre duecentomila euro complessivi. Tra le irregolarità accertate, il mancato rispettp delle norme per i ponteggi e per le recinzioni, la mancata formazione degli operai, la mancata fornitura dei dispositivi di protezione e il non avere rispettato l'obbligo delle visite mediche.