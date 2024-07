Cefalù, controlli dei carabinieri contro la "mala movida": denunciato 35enne con 10 dosi di droga

I carabinieri della compagnia di Cefalù, con il supporto del nucleo cinofili di Palermo Villagrazia e del cane antidroga Nadia, hanno effettuato durante questo fine settimana servizi coordinati di controllo del territorio finalizzati al contrasto alla "mala movida".

Nel corso dell’attività tesa a contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti e della guida in stato di ebrezza che interessa la movida del litorale cefaludese, i carabinieri hanno denunciato un 35enne, originario del Gambia e residente nelle alte Madonie, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio. L’uomo, controllato alla guida della propria autovettura, è stato trovato in possesso di oltre 10 dosi tra crack e hashish, già confezionate e destinate alla vendita al dettaglio.

Cospicuo anche il numero dei controlli eseguiti nell’ambito della circolazione stradale. I militari hanno controllato oltre 100 persone e più di 60 veicoli. Non sono mancati all’appello coloro che si sono messi al volante nonostante qualche bicchiere di troppo: quattro infatti le persone denunciate per guida sotto l’effetto di alcool, per le quali è scattato il ritiro della patente e il sequestro del mezzo.

Per uno dei quattro, un 21enne palermitano, è scattata anche la denuncia per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane avrebbe tentato invano di sottrarsi alla verifica del tasso alcolemico non fermandosi all’alt dei carabinieri che, dopo un breve inseguimento, sono riusciti ugualmente a bloccarlo. Per questi si prospettano sanzione pecuniarie comprese tra gli 800 e i 6.000 euro nonché la sospensione della patente da 6 mesi a 2 anni. L’attività ha consentito, inoltre, di sanzionare altri 17 utenti della strada per diverse violazioni delle norme del codice della strada, per un totale di 800 euro.