Al comando provinciale carabinieri una "stanza protetta" per le donne in difficoltà

E' stata inaugurata stamani, alla caserma Giacinto Carini sede del comando provinciale carabinieri, un'aula per le audizioni protette di donne nell'ambito del progetto "Una stanza tutta per sé". Alla cerimonia erano presenti il prefetto Giuseppe Forlani, il comandante provinciale dei carabinieri, generale di Brigata Arturo Guarino, il procuratore aggiunto responsabile del pool "asce deboli" Annamaria Picozzi, la presidente del club Soroptimist International Anna Maria Pepi e il comandante del nucleo operativo della Compagnia piazza Verdi nonché coordinatrice operativa della "Rete antiviolenza dei Carabinieri di Palermo" tenente Giada Conti.

"'Una stanza tutta per sé' - spiegano dal comando - è un ambiente protetto che tende a trasmettere una sensazione di accoglienza differente da quello istituzionale che usualmente circonda chi deve esternare le proprie sofferenze. La realizzazione di spazi dedicati è un concreto invito a far emergere i reati della violenza di genere che solo tramite la denuncia possono essere affrontati e superati".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La crescente sensibilità del tema è un segnale di concreta apertura nei confronti delle vittime della violenza di genere, le quali vengono

accompagnate passo per passo in questo percorso dai militari della 'Rete antiviolenza carabinieri di Palermo'. La Rete è costituita da militari distintisi per particolari attitudini personali e professionali, con il compito di affiancare i colleghi delle stazioni carabinieri della provincia di Palermo nel complesso dialogo con le vittime di reati di genere. Sono referenti qualificati che hanno perfezionato lo studio sui fattori di rischio, sulle procedure di intervento e sull’accesso al sistema Giustizia, con particolare riguardo alle misure a sostegno delle vittime".