Carabinieri presi a calci e pugni davanti a un pub: provvedimento del questore contro 3 giovani

Lo scorso novembre si erano scagliati con violenza contro due carabinieri - intervenuti per un controllo davanti a un pub di Carini - colpendoli con calci e pugni. Adesso per tre giovani (uno di loro è minorenne) il questore di Palermo ha fatto scattare il cosiddetto "Dacur Willy", ovvero il divieto di accesso alle aree vicino al locale teatro della violenza.

"I tre facinorosi, che già nelle serate precedenti avevano generato momenti di tensione tanto da far intervenire il servizio d’ordine del pub - spiegano dalla questura - erano stati arrestati dai carabinieri per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Adesso è scattato l'intervento del questore con la misura di prevenzione personale nota come 'Dacur Willy' che colpisce coloro che hanno generato allarme ed insicurezza nella cittadinanza".

Il divieto impedisce ai destinatari l’accesso ad un’area territoriale del Comune di Carini, in cui ricade il pub in questione, per un periodo di due anni dalla data di notifica per i maggiorenni e diciotto mesi per il minorenne. Inoltre ai tre viene interdetto l’accesso a tutti i locali di pubblico trattenimento ovvero esercizi pubblici con licenza rilasciata dal Questore della provincia di Palermo per ballo o spettacoli presenti nel territorio dell’intera provincia.

Il Dacur è infatti il divieto di accesso alle aree urbane, anche detto Daspo urbano. Adottata così ancora una volta la misura di prevenzione voluta dal legislatore per rafforzare la sicurezza nei luoghi maggiormente frequentati dai ragazzi che mira a prevenire il ripetersi di vicende come, appunto, quella accaduta a Colleferro nel settembre del 2020 in cui perse la vita Willy Monteiro Duarte (da qui il nome del provvedimento).