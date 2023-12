Furto di corrente, sforna il pane allacciandosi abusivamente: arrivano i carabinieri e lo arrestano

E' di tre arresti il bilancio della maxi operazione messa a segno in questi giorni dai carabinieri della compagnia di Bagheria che hanno intensificato i controlli per le festività di fine anno. I militari dell’Arma hanno effettuato un controllo all’interno di un panificio insieme ai tecnici dell'Enel, accertando che la corrente elettrica dell’esercizio era alimentata attraverso un allaccio abusivo alla rete. L’esercente è stato quindi tratto in arresto per furto aggravato e, su disposizione del pubblico ministero, è stato portato nella sua abitazione in regime di arresti domiciliari. (Il nome del panificio bagherese "pizzicato dai carabinieri non è stato fornito).

Nel corso di un'altra operazione dei militari della stazione di Bagheria è stato invece arrestato un 27 enne che era già sottoposto a una misura di sicurezza, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I carabinieri, avendo notato movimenti sospetti nei pressi della sua abitazione, hanno effettuato una perquisizione rinvenendo diverse dosi di hashish, materiale per il taglio e confezionamento, e oltre 500 euro ritenute provento dell’attività di spaccio. Il 27enne è stato portato in carcere.

Infine, in un'altra operazione, i carabinieri della stazione di Santa Flavia, nel corso di un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dei delitti connessi alle sostanze stupefacenti a Bagheria, hanno arrestato un 22enne trovato in possesso di 30 grammi di hashish diviso in dosi e quasi 350 euro. Anche il 22enne è stato portato in carcere.

Tutti gli arresti sono stati convalidati dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Termini Imerese.