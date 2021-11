"Ha rubato borse e vestiti", carabinieri piombano da Zara e arrestano una dipendente

Da qualche settimana i responsabili del negozio Zara si erano accorti di qualche anomalia, così avevano fatto partire un'indagine interna. Poi una volta avuta sufficienti indizi sull'ammanco di borse e vestiti è scattata la segnalazione alle forze dell'ordine. Così mercoledì i carabinieri della compagnia di piazza Verdi sono arrivati nel punto vendita di via Ruggero Settimo e hanno arrestato una dipendente con l'accusa di furto

Pare che la donna, 37enne addetta al servizio spedizioni, abbia fatto sparire merce per un valore di circa 850 euro. Non è ancora chiaro in che modo sia riuscita a portare borse, accessori e vestiti fuori dal negozio. Fatto sta che per lei, accusata di furto aggravato, sono scattati i domiciliari in attesa della convalida dell'arresto.