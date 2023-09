Donna tenta il suicidio a Marina di Cinisi, carabiniere sfida le onde e la porta in salvo

Era stava vista mentre si sporgeva da una scogliera a Marina di Cinisi dove avrebbe provato a togliersi la vita. I carabinieri hanno salvato una donna che stava tentando il suicidio vicino a Torre Pozzillo. Fondamentale la telefonata di una guardia giurata della Sicurtransport che, notando la scena, ha chiamato il 112 chiedendo l’intervento di una pattuglia.

Al loro arrivo i militari hanno subito individuato la donna cercando di instaurare un dialogo per convincerla ad abbandonare i suoi propositi suicidi. "A causa di una violenta onda - spiegano dal Comando provinciale - ha perso l’equilibrio cadendo in mare, che a causa del vento era fortemente agitato, ma è stata tratta in salvo da uno dei militari che si è tuffato per salvarla".

La donna è stata quindi portata al pronto soccorso dai sanitari del 118 per accertamenti. Insieme a lei è andato in ospedale anche il carabiniere che, pur opponendosi con tutte le sue forze per evitare di essere trascinati dalle onde, è rimasto lievemente ferito a causa dell’impatto contro alcuni scogli durante le operazioni di salvataggio.